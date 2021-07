Ernährung : Schlachthof Teterow: Betreiber investieren weitere Millionen

Der Fleischverarbeiter Danish Crown wird weiter in den einzigen Großschlachthof in Mecklenburg-Vorpommern in Teterow (Landkreis Rostock) investieren.

Teterow | Für das kommende Geschäftsjahr sind dafür 2,5 Millionen Euro vorgesehen, wie der Geschäftsführer der Danish Crown Teterower Fleisch GmbH, Kay Rohloff, am Donnerstag sagte. Die Dänen, die als einer der größten Rinderschlachter in Europa gelten, hatten den Standort Teterow 2017 übernommen. Seither wurden zehn Millionen Euro investiert, sagte Rohloff. 20...

