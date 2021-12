Unfälle : Schneeglätte lässt Fahrzeuge rutschen: Drei Verletzte

Bei Schneefall und Glätte sind südlich der Müritz bei Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Fahrzeuge verunglückt.

Röbel/Müritz | Dabei wurden am Mittwochabend drei Menschen verletzt, darunter ein siebenjähriges Kind, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Eine 29-jährige Autofahrerin war mit dem Wagen ins Rutschen gekommen und zwischen Minzow und Röbel gegen einen Baum geschleudert. Die Frau, der Beifahrer und das Kind kamen in eine Klinik. Kurz danach kam bei Wredenha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.