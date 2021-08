Bundestag : Scholz wirbt in Vorpommern für sich und Corona-Impfungen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz startet eine zweitägige Wahlkampftour durch Mecklenburg-Vorpommern im Osten des Landes. Dabei wirbt er nicht nur für sich und die SPD.

Ueckermünde | SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat am Samstag im Osten Mecklenburg-Vorpommerns für sich, die SPD und Corona-Impfungen geworben. Bei Wahlkampfveranstaltungen in Ueckermünde, Anklam und Stralsund stellte er wiederholt den sozialen Zusammenhalt in den Fokus. Dazu gehöre auch die Frage der Löhne. Viele Menschen verdienten „sehr, sehr wenig“. Er erneue...

