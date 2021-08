Notfälle : Schule wegen Brandes bei Chemieexperiment evakuiert

Ein missglücktes Chemieexperiment hat am Freitag zu einem kleinen Feuer mit Großeinsatz und Evakuierung an einem Gymnasium in Schwerin geführt.

Schwerin | Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, ereignete sich der Vorfall bei der Chemievorbereitung durch einen Lehrer. Vermutlich wurde Ethanol verschüttet, was zur Entflammung geführt haben soll. Schüler waren nicht in dem Raum. Alle rund 800 Schüler mussten das Gebäude verlassen. Der Lehrer konnte den Brand fast vollständig selbst löschen, trotzdem kame...

