Bildung : Schulen schließen vorzeitig: Aufgaben für zu Hause

Die rund 155.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag coronabedingt das letzte Mal in diesem Jahr in die Schule gegangen.

Schwerin | Die Weihnachtsferien beginnen zwar erst am kommenden Mittwoch, die Kinder und Jugendlichen sollen aber am Montag und Dienstag zu Hause lernen. Dafür haben ihnen die Lehrer Hausaufgaben mitgegeben. Für Kinder der Klassen eins bis sechs, die nicht zu Hause betreut werden können, gibt es eine Notbetreuung in der Schule, wie das Bildungsministerium in Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.