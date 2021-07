Kabinett : Schulstart mit Test- und Maskenpflicht sowie Impfangeboten

Bildungsministerin Martin will die Schulen im Regelbetrieb offenhalten. Um nach den Ferien das Coronavirus zu bremsen, startet das Schuljahr mit Test- und Maskenpflicht. Schüler ab 16 Jahren können sich in der Schule impfen lassen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern fürchtet die Einschleppung des Coronavirus durch Reiserückkehrer nach den Sommerferien in die Schulen und trifft Vorkehrungen dagegen. In den ersten zwei Schulwochen gilt Maskenpflicht im Unterricht, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin ankündigte. Auch Tests sollen zunä...

