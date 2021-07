Tiere : Schweinepest: Backhaus appelliert an Schweinehalter

Nach den bundesweit ersten Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest in Hausschweinebeständen in Brandenburg hat Landwirtschaftsminister Till Backhaus an die Halter von Schweinen in MV appelliert.

Schwerin | „Wir müssen die Gefahr, die von dieser Tierseuche ausgeht, unbedingt ernst nehmen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag. „Wer Schweine hält, egal ob kleiner Hausbestand oder landwirtschaftlicher Betrieb, muss deshalb dringendst auf die strikte Einhaltung der Mindestanforderungen der Schweinehaltungshygieneverordnung an die Biosicherheit achten.“ Schon ...

