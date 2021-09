Verkehr : Schwerer Unfall mit Lastwagen und zwei Autos auf der B 105

Bei einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 105 zwischen Löbnitz und Martenshagen hat es mehrere Verletzte und hohen Sachschaden gegeben.

Divitz-Spoldershagen | Wie die Polizei in Neubrandenburg am Mittwochabend berichtete, stieß zunächst ein Lastwagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Das Auto des 46-Jährigen sei bei der Kollision am Nachmittag im Landkreis Vorpommern-Rügen auf der falschen Spur gewesen. Ein zweites Auto bekam demnach Fahrzeugteile der Unfallwagen ab. Dessen Fahrer blieb aber unverl...

