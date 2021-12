Volleyball : Schwerin-Coach nach Sieg: „Als Mannschaft gewonnen“

Nach dem hart erkämpften Erfolg über den VC Wiesbaden hat Volleyball-Trainer Felix Koslowski sein Team vom SSC Schwerin gelobt.

Schwerin | „Wir haben eine harte Woche in den Knochen, zwei Auswärtsfahrten nach Stuttgart und Porto und dann dieses Spiel“, sagte er am Freitagabend nach dem 3:1 in der Bundesliga. „Einige Spielerinnen waren echt kaputt, aber wir haben uns in die Partie reingearbeitet.“ Nachdem die Schwerinerinnen den ersten Satz gegen die Gäste, an denen sie noch im Pokal-A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.