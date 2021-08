Kommunen : Schwerin: Corona-Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Die Stadt Schwerin hat umgehend auf die Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) reagiert, nun doch Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu befürworten.

Schwerin | Am Mittwoch und Donnerstag werde es im Impfzentrumder Stadt Impfangebote für Schüler geben, kündigte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Montag an. Sie könnten nach der Schule ohne vorherige Anmeldung ihre Impfung erhalten. Für beide Tage würden 600 Dosen des mRNA-Impfstoffes von Moderna zur Verfügung stehen. Während bei Schülern zwischen 1...

