Informationstechnologie : Schwerin nach Cyberangriff wieder telefonisch erreichbar

Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach der Cyberattacke auf den Kommunalservice Mecklenburg (KSM) wieder telefonisch erreichbar.

Schwerin | „Die telefonische Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist inzwischen wieder über die regulären Telefonnummern gesichert“, teilte die Stadt am Montag mit. Die Bürger wurden gebeten, die Stadt vorrangig per Telefon zu kontaktieren. Am Montagvormittag wurden den Angaben zufolge zusätzlich Bürgertelefone im Bürgerbüro d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.