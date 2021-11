Gesundheit : Schwesig: MV stimmt neuem Infektionsschutzgesetz zu

Mecklenburg-Vorpommern will dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz an diesem Freitag im Bundesrat zustimmen.

Schwerin | Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin an. Das neue Gesetz trage der Situation Rechnung, dass viele Menschen geimpft seien und es nicht vertretbar sei, für sie Bereiche zu schließen, sagte sie. Zugleich biete das Gesetz die Möglichkeit für weitergehende Schutzmaßnahmen, bis hin zu Kontaktbeschränkungen i...

