Geschichte : Schwesig: Mauerbau mahnt zur Verteidigung der Freiheit

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum Jahrestag des Mauerbaus an die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert.

Schwerin | „Jede und jeder Tote an der Mauer war einer zu viel. Kein Staat hat das Recht, seine Bürgerinnen und Bürger einzusperren und auf Menschen zu schießen, die diesen Staat verlassen wollen“, erklärte Schwesig in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Der Mauerbau habe auch entsetzliche Folgen für das Alltagsleben der Menschen gehabt. „Er riss Famili...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.