Bundesländer : Schwesig mit Vorsitz der Ost-Ministerpräsidenten-Konferenz

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet von der neuen Bundesregierung wichtige Schritte zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland.

Schwerin | Der zwischen SPD, Grünen und FDP geschlossene Koalitionsvertrag enthalte viele Punkte, die für die ostdeutschen Länder von Bedeutung seien, sagte Schwesig am Mittwoch in Schwerin. An diesem Tag übernahm Mecklenburg-Vorpommern turnusgemäß von Brandenburg den Vorsitz der Konferenz der ostdeutschen Regierungschefinnen und Regierungschefs. Nach den Wor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.