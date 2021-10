Regierung : Schwesigs Wahl zur Ministerpräsidentin am 15. November

Linke und SPD kommen rasch voran mit ihren Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern. In zehn Tagen soll der Vertrag vorgelegt werden. Mitte September soll die neue Landesregierung stehen.

Schwerin | Ein Drittel mehr Öko-Landwirtschaftsflächen, fünf Millionen neue Bäume, erneuerbare Energien von Landesflächen: SPD und Linke haben in ihren Koalitionsverhandlungen am Freitag konkrete Schritte für mehr Umwelt- und Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten fünf Jahren vereinbart. Die ökologisch bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche soll...

