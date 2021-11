Kriminalität : Silvester-Böllerattacke gegen Polizeiauto in Stralsund

Schon zwei Monate vor Silvester haben Jugendliche in Stralsund einen Polizeieinsatz wegen illegaler Knallerei verursacht.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde dabei auch ein Streifenwagen der Beamten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des Sonntags im Stadtteil Knieper West. Ein Zeuge habe gemeldet, dass drei Jugendliche randaliert und Scheiben zerstört hätten. Die Polizisten waren bereits wegen eines medizinischen Notfalls in der Gegend...

