Gesundheit : Sinkende Impfzahlen in MV: Mehr Impfaktionen in der Fläche

Langes Warten auf eine Corona-Schutzimpfung gehört auch in Mecklenburg-Vorpommern der Vergangenheit an. Der Impfstoff ist nach Angaben der Landesregierung unterdessen in ausreichenden Mengen vorhanden. Doch nun fehlt es offenbar an Impfwilligen.

Schwerin | Die nachlassende Corona-Impfbereitschaft bekommen in Mecklenburg-Vorpommern Impfzentren und Hausärzte gleichermaßen zu spüren. Die Nachfrage nach Impfterminen sei deutlich gesunken, vereinbarte Termine würden nicht wahrgenommen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Schwerin. Daher organisierten Landkreise und kreisfreie Städte eine Vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.