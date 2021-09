Agrar : Sonne und viele Neugierige: 30. Agrarmesse MeLa öffnet Tore

Bei Sonnenschein und regem Besucherandrang hat in Mühlengeez (Landkreis Rostock) die 30.

Gülzow-Prüzen | Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung (MeLa) ihre Tore geöffnet. Am Eingang bildeten sich am Donnerstag anfangs kleine Schlangen, da Gäste ihre Impfnachweise oder Corona-Testnachweise vorzeigen mussten. Trotz des Dauerregens am Vortag sind die Wege gut begehbar, „denn es wurden ganz schnell tonnenweise Holzschnitzel ausgebracht“, sagte Christin ...

