Notfälle : Spaziergang endet hüfttief im Morast: Rettungskräfte helfen

Das Naturschauspiel von einfliegenden Wildvögeln bei Sonnenuntergang hat zwei Frauen viel zu dicht an den Galenbecker See gelockt. Sie sanken in Moor ein - konnten aber mit einigem Aufwand gerettet werden.

Friedland | Zwei Frauen aus Greifswald sind bei einem Spaziergang zu dicht an den Galenbecker See gegangen, in moorigem Gebiet eingesunken und mussten mit Hilfe der Feuerwehr und eines Fischers gerettet werden. Der Vorfall ereigneten sich am späten Sonntagnachmittag in der Nähe des Aussichtspunktes Fleethof östlich von Friedland (Mecklenburgische Seenplatte), wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.