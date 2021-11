Rassismus : Staatsschutz: Unbekannte sollen Hund auf Mann gehetzt haben

In Neubrandenburg ermittelt der Staatsschutz nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Übergriff mit einem Hund.

Neubrandenburg | Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen zwei Unbekannte einen 18-jährigen, aus Russland stammenden Mann am Dienstagmorgen im Osten der Stadt beleidigt, mit Pfefferspray attackiert und den Hund auf ihn gehetzt haben. Der 18-Jährige sei von dem Tier gebissen worden, konnte sich mit Hilfe eines 17-jährigen Bekannten aber letztlich in Sicherheit bri...

