Gesundheit : Start für mobile ambulante Krebsberatung

Mobile Beratungsteams sollen Krebskranken und ihren Angehörigen helfen, die seelischen Folgen der Erkrankung besser zu verkraften und Hilfe leisten.

Schwerin | Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin mitteilte, ist das erste Team in der Geschäftsstelle der Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern in Rostock angesiedelt und von dort aus seit Juni aktiv. Außenstellen seien bereits in Güstrow und Stralsund eingerichtet worden, weitere Beratungsstellen seien im Aufbau, zusätzliche Te...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.