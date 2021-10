Informationstechnologie : Stralsund: Eingeschränkte Dienstleistungen nach Cyberangriff

Auch bei der Verwaltung der Stadt Stralsund kommt es nach dem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Einschränkungen.

Stralsund | Betroffen seien etwa die Wohngeldstelle, das Standesamt und die Bearbeitung von Personalausweisen, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Zudem war das Internet-Serviceportal „OpenR@thaus“ am Montagnachmittag komplett abgeschaltet, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Großteil der Fachanwendungen sei nicht betroffen. Der Kommunalservice Mecklenbur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.