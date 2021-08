Kriminalität : Stromkabel-Diebe sorgen für Stromausfälle bei Tausenden

Stromkabel-Diebe in Brandenburg haben für Stromausfälle bei mehreren Tausend Einwohnern im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern gesorgt.

Fürstenberg/Havel | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, brachen die Täter am Wochenende den Zaun eines Umspannwerkes nördlich von Fürstenberg im Norden Brandenburgs auf und wickelten rund 700 Meter Stromkabel von drei großen Kabeltrommeln ab. Dabei wurde ein Transformator beschädigt, so dass es in der Region Wesenberg (Mecklenburgische Seenplatte) zu einem l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.