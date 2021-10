Hochschulen : Studierendenparlament kritisiert Rückkehr des AfDlers Weber

Das Studierendenparlament der Universität Greifswald kritisiert die Rückkehr des Jura-Professors und scheidenden AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber in den Lehrbetrieb der Universität.

Greifswald | Dieser Beschluss wurde am Dienstagabend einstimmig gefasst, wie das studentische Informationsportal webmoritz berichtete. Die Studierenden werfen Weber vor, rechtsextremes Gedankengut zu vertreten. Weber war vor seiner Wahl in den Landtag Professor an der Universität Greifswald und wurde für seine Zeit im Parlament als Hochschullehrer beurlaubt. Er...

