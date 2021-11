Wetter : Sturm in Rostock: Bäume stürzen um, Dachteile lösen sich

Der starke Sturm am Dienstagnachmittag hat in Rostock Bäume zu Fall gebracht und Teile von Dächern gelöst.

Rostock | Die Feuerwehr teilte am Abend mit, sie sei zu insgesamt 17 witterungsbedingten Einsätzen gerufen worden. Allein neun Einsätze seien durch umgestürzte oder sturzgefährdete Bäume notwendig geworden. Bei einigen Gebäuden hatten sich Teile des Daches oder der Fassaden gelöst, wie es weiter hieß. So musste die Feuerwehr in Toitenwinkel bei einer Pflegee...

