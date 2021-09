Kirche : Synode der Nordkirche tagt erstmals wieder in Präsenz

Erstmals seit mehr als einem Jahr tagt die Synode der Nordkirche wieder in Präsenz. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie Kinder und Jugendliche stärker an der Gremienarbeit der Kirche beteiligt werden können.

Lübeck | Um die Zukunftsfähigkeit der Nordkirche geht es bei der Tagung der Nordkirche, die am Donnerstag in Lübeck-Travemünde zusammenkommt. Bis zum Sonnabend wollen die 156 Synodalen unter anderem ein Gesetz auf den Weg bringen, das die stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Gremien der Kirche regeln soll. Dieses Gesetz sei ein Meilenstein ...

