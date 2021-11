Brauchtum : Tausende Weihnachtssterne warten noch auf Käufer

Rot, rosa, weiß, zimtfarben oder rot-weiß gesprenkelt: Weihnachtssterne gehören in vielen Haushalten zum Jahresende traditionell dazu.

Ribnitz-Damgarten | In der Gärtnerei Möller in Ribnitz-Damgarten warten noch Tausende von Weihnachtssternen auf Käufer. Jetzt sei die Zeit der letzten Auslieferung an die Händler, sagte Inhaberin Kerstin Gransow. Zunächst waren es mehr als 22.000 kleine Pflanzen gewesen, die in den großen Gewächshäusern langsam hochwachsen konnten. Zwei Drittel von ihnen wurden Anfang Ok...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.