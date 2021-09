Fußball : Terodde macht den Unterschied: Schalke siegt in Rostock 2:0

Torgarant Simon Terodde hat den FC Schalke 04 in Richtung Aufstiegsplätze in der 2.

Rostock | Fußball-Bundesliga geschossen und zugleich die Nöte von Hansa Rostock vergrößert. Mit seinen Saisontreffern neun und zehn war der Ausnahmestürmer am Samstagabend beim 2:0 (1:0)-Sieg in Rostock erneut der entscheidende Mann. Terodde traf in der 42. und 49. Minute. Der Innenpfosten des Hansa-Tores verhinderte in der 57. Minute einen Dreierpack des 33...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.