Gesundheit : Testpflicht nicht nur nach Inzidenz: Ampel gilt weiter

MV hält weiter an seiner Corona-Ampel fest und weicht damit laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) von anderen Bundesländern ab - etwa bei der Testpflicht.

Schwerin | Das in Mecklenburg-Vorpommern geltende Ampelsystem bleibt auch weiterhin maßgeblich für den Umgang des Landes mit der Corona-Pandemie. Dadurch würden Testpflichten im Nordosten später greifen als in anderen Regionen Deutschlands, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag in Schwerin nach Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und ...

