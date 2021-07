Prozesse : Tödliche Attacke mit Cuttermesser auf Feier: Prozess beginnt

Ein Mann attackiert in Greifswald einen Bekannten bei einer Feier mit einem Cuttermesser. Ein anderer Gast will dem Opfer helfen - und wird getötet. Nun beginnt der Prozess.

Stralsund | Sechs Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Geburtstagsfeier in Greifswald beginnt am heutigen Morgen (09.00 Uhr) der Prozess. Ein 21-Jähriger steht wegen Totschlags und versuchten Mordes vor dem Landgericht Stralsund. Die Tat soll sich am 25. Januar in der Wohnung der Lebensgefährtin des Gastgebers ereignet haben, wo drei Männer feiern ...

