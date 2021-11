Regierung : Touristen müssen sich alle drei Tage testen lassen

Touristen in Mecklenburg-Vorpommern müssen bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen und sich dann alle drei Tage erneut testen lassen.

Schwerin | Das teilte Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) am Freitag nach einer kurzfristig anberaumten Kabinettssitzung mit. Die Corona-Landesverordnung sei in dem Punkt präzisiert worden. In Hotels und anderen Beherbergungsstätten gelte bei der Warnstufe „Orange“, in der sich das Land MV derzeit befindet, die 2G-plus-Regel. Das heißt, sie dürfen nur v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.