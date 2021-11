Kriminalität : Tresore von Hotel und Backfiliale entwendet

Unbekannte sind in Bad Doberan und Kühlungsborn (Landkreis Rostock) in ein Backgeschäft und ein Hotel eingebrochen und haben Tresore mit Bargeld gestohlen.

Bad Doberan | Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Güstrow sagte, entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Nach ersten Ermittlungen wurde die Backfiliale mit Café in Bad Doberan am Sonntagabend aufgebrochen, denn ein Lieferant meldete den Vorfall kurz nach Mitternacht am Montag. Hier verschwand der Tresor mit mehreren tausend Euro Einnahmen. Bereits ...

