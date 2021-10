Schiffbau : Umfrage: Deutscher Schiffbau rutscht tiefer in die Krise

Es ist noch schlimmer gekommen als erwartet. Statt maximal 500 Jobs sind im Corona-Jahr 2020 im deutschen Schiffbau knapp 1500 Stammarbeitsplätze verloren gegangen, heißt es in einer Umfrage im Auftrag der IG Metall Küste. Und Besserung ist nicht in Sicht.

Hamburg | Der ohnehin kriselnde Schiffbau in Deutschland gerät offensichtlich in immer größere Schwierigkeiten. Nachdem auf den Werften im Corona-Jahr 2020 bereits knapp 1500 Stammarbeitsplätze verloren gegangen seien, gehe ein Drittel der Betriebe in den kommenden zwölf Monaten von einem weiteren Stellenabbau aus, heißt es in der am Dienstag vorgestellten 31. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.