Gesundheit : Unterricht wieder ohne Maske: Außer in Rostock

Der Schulbesuch in Mecklenburg-Vorpommern ist seit Montag wieder ohne Mund-Nasen-Schutz erlaubt.

Schwerin | Wie angekündigt, wurde die seit dem Schulstart am 2. August geltende Maskenpflicht an den Schulen des Landes bis auf weiteres ausgesetzt. Anton Fischer vom Landesschülerrat begrüßte dies als große Erleichterung. „Acht Stunden am Tag mit Maske sind für niemanden einfach zu ertragen. Es leidet die Konzentration und die Kommunikation natürlich auch“, sag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.