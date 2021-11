Kriminalität : Vandalismus und Feuer auf Feuerwehr-Baustelle in Rostock

Randalierer haben auf einer städtischen Baustelle in Rostock einen größeren Schaden verursacht.

Rostock | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, betrifft der Vorfall den Neubau des Feuerwehrgebäudes im Stadtteil Dierkow. Nach ersten Untersuchungen kippten die Täter am Sonntag größere Mengen an flüssigem Bitumen, das in dem Rohbau lagerte, über mehrere Etagen und setzten es in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte. Mit flüssigem Bitumen wird der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.