Brände : Vergebliche Rettungsaktion: Mann stirbt bei Feuer

Trotz einer dramatischen Rettungsaktion seiner Nachbarin ist ein Mann beim Brand seines Reihenhauses im Landkreis Vorpommern-Rügen ums Leben gekommen.

Altenpleen | Die 48 Jahre alte Nachbarin hatte am Sonntagabend das Feuer in dem Haus in Altenpleen bemerkt und den 50-Jährigen ins Freie geschleppt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits bewusstlos. Die Rettungskräfte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben, doch er starb an der Unfallstelle. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. ...

