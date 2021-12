Kriminalität : Verletzte nach Reizgasattacke in Schulbus: Ermittlungen

Im Zusammenhang mit einer Reizgasattacke in einem Schulbus ermittelt die Polizei in Parchim gegen einen 15-jährigen Schüler.

Parchim | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, soll sich der Vorfall am Morgen beim Halt des Busses an einer Haltestelle in der Stadt ereignet haben. Eine Zehnjährige und ein 16-Jähriger seien leicht verletzt und ambulant behandelt worden, fünf weitere Schüler klagten über Augenreizungen. Dem Vorfall soll ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und...

