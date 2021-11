Prozesse : Vermeintlichen Nebenbuhler niedergestochen: Prozess beginnt

Weil er einen Nebenbuhler niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich ein Mann aus Strasburg (Vorpommern Greifswald) vom 16. November an vor Gericht verantworten.

Strasburg (Uckermark) | Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen versuchten Totschlag vor, wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Der Vorfall hatte sich im April 2020 in der Kleinstadt Strasburg ereignet. Das Opfer, ein damals 52 Jahre alter Mann aus Prenzlau im benachbarten Brandenburg, erlitt schwere Verletzungen am Bauch. Er konnte...

