Notfälle : Vermisster Junge tot im Lankower See gefunden

Ein seit Sonntag vermisster Zwölfjähriger ist tot aus dem Lankower See in Schwerin geborgen worden.

Schwerin | Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper am Dienstag unweit der Stelle, an der der Junge beim Schwimmen vor zwei Tagen plötzlich untergegangen war, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genaue Todesursache sei noch unklar und werde untersucht. Der Junge war mit Bekannten am Sonntag an dem Badesee unterwegs gewesen. Nach bisherigen Ermittlungen war er ...

