Gesundheit : Viele Coronafälle: Sieben-Tage-Inzidenz in Rostock über 50

In der zurückliegenden Woche wurden in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 400 neue Corona-Infektionen registriert. So viele waren es zuletzt im Mai. Vor allem in Rostock zeigt die Tendenz deutlich nach oben.

Rostock | Nach 21 gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Rostock am Sonntag auf 55,0 gestiegen. Damit wird die Hansestadt als erste Region in Mecklenburg-Vorpommern auf die Stufe Orange in der landeseigenen Corona-Ampel hochgestuft. Dort werden neben der Inzidenz auch die Klinikeinweisungen für Corona-Patienten und die Belegung der Int...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.