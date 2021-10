Energie : Viele Ostdeutsche wollen für Klimaschutz nicht mehr bezahlen

Die Mehrheit der Ostdeutschen ist bereit, für Klimaneutralität das Verhalten zu ändern - mehr bezahlen wollen die meisten für Klimaschutz aber nicht.

Chemnitz | 61 Prozent der Befragten lehnten in einer Erhebung des Erfurter Instituts IMK höhere Steuern oder Abgaben ab. Nur rund 20 Prozent konnten sich vorstellen, bis zu 50 Euro im Monat mehr zu zahlen, 5 Prozent bis zu 100 Euro. Die Ablehnung von höheren Ausgaben für Klimaschutz sei bei den über 65-Jährigen am stärksten, teilte der Energieversorger EnviaM am...

