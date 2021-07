Luftverkehr : Vier Mittelmeerziele am Flughafen Rostock-Laage im Sommer

Im Sommer 2022 können Urlauber vom Flughafen Rostock-Laage aus zu vier Zielen am Mittelmeer aufbrechen.

Laage | Zwischen April und Oktober starte die Charterfluggesellschaft Corendon Airlines jeden Donnerstag und Sonntag zu Reisen ins türkische Antalya, wie die Airportbetreiber am Freitag mitteilten. Immer montags gebe es Abflüge nach Hurghada in Ägypten. Ab Mai würden auch die zwei griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Kreta mit jeweils einem Flug pro Woche an...

