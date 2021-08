Verkehr : Vier Wagen, vier Verletzte: Schwerer Unfall bei Laage

Bei einem Unfall mit mehreren Wagen auf der Bundesstraße 103 bei Laage (Kreis Rostock) sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden, darunter eine Frau schwer.

Laage | Wie die Polizei am Abend weiter mitteilte, wollte die 36-Jährige zwischen den Ortsteilen Weitendorf und Kronskamp mit ihrem Auto nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dies habe ein 47-Jähriger am Steuer des nachfolgenden Transporters zu spät bemerkt. Er fuhr auf das Auto der Frau auf. In der Folge seien zwei weitere Wagen - gelenkt von einem 47-Jä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.