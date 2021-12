Gesundheit : Von Donnerstag an Testbefreiung nach Auffrischungsimpfung

Menschen mit Auffrischungsimpfung sind von diesem Donnerstag an von der 2G-plus-Testpflicht in Mecklenburg-Vorpommern befreit.

Schwerin | Allerdings muss die sogenannte Boosterimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch mitteilte. Der Beschluss des Gesundheitsministerkonferenz vom Dienstag sei umgehend in die Corona-Landesverordnung eingearbeitet worden, so dass die Regelung an diesem Donnerstag (16.12.) in Kraft trete. Eine Aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.