Fußball : Vor Rostock-Spiel: Kaminski glaubt an Bundesliga-Rückkehr

Trainer Dimitrios Grammozis und Abwehrspieler Marcin Kaminski haben vor dem Gastspiel in de 2.

Gelsenkirchen | Fußball-Bundesliga bei Hansa Rostock Geduld gefordert. „Ich denke wirklich, wir werden um den Aufstieg kämpfen und das auch schaffen“, sagte Kaminski am Donnerstag. Das 1:2 am vergangenen Freitag gegen den Karlsruher werfe den Bundesliga-Absteiger nicht entscheidend zurück. „Wir dürfen nicht so viel darüber reden“, forderte der 29 Jahre alte Pole. „Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.