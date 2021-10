Hochschulen : Vorlesungsbeginn in Rostock und Greifswald

Nach der zurückliegenden Einführungswoche startet am Montag die Vorlesungszeit an den Universitäten in Rostock und Greifswald.

Greifswald | Die Hochschulen wollen nach drei Semestern wieder mehr Normalität beim Studium ermöglichen und setzen auf umfangreiche Corona-Konzepte. Im Greifswalder Dom St. Nikolai gibt es am Montag in kleinerem Rahmen als normalerweise eine Immatrikulationsfeier. Dabei sollen sich stellvertretend für die Fakultäten fünf Studierende symbolisch in das Ehrenbuch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.