Wahlen : Wahlkampf: AfD kritisiert Energie- und Corona-Politik

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern hat zum Abschluss ihres Wahlkampfes die Energiepolitik und das Krisenmanagement von Bund und Land in der Corona-Pandemie kritisiert.

Schwerin | Unrealistische Klimaziele sorge nur für weiter steigende Preise bei Strom- und Kraftstoff, sagte Landeschef Leif-Erik Holm am Freitagabend in Schwerin vor etwa 70 Anhängern. Die Folgen bekämen vor allem auch Berufspendler zu spüren. Holm sprach sich dafür aus, Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. „Das ist eine Brückentechnologie, die wir brauchen“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.