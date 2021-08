Wahlen : Wahlkampfauftakt der SPD: Schwesig will mit Rufbus kommen

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet heute (10.00 Uhr) offiziell ihren Landtagswahlkampf in Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

Pointe-Claire | Spitzenkandidatin Manuela Schwesig will dazu mit dem Rufbus anreisen, der im Landkreis Ludwigslust-Pachim seit einigen Jahren auch abgelegenere Gemeinden nach einem festen Fahrplan mit Öffentlichem Personennahverkehr versorgt. Wer mitfahren will, muss sich vorher anmelden. Der Rufbus fährt dann die Haltestellen an, für die eine Buchung vorliegt. Die S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.