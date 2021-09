Wahlen : Waldmüller: CDU berät Konsequenzen jeglicher Art

Die CDU will nach der deutlichen Schlappe bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Montagabend über anstehende Konsequenzen beraten.

Schwerin | „Über Nacht ist das Ergebnis nicht besser geworden. Es ist nach wie vor ein desaströses Ergebnis für die CDU, keine Frage“, sagte Fraktionschef Wolfgang Waldmüller am Montagvormittag im NDR-Fernsehen. Über Konsequenzen jeglicher Art werde am Abend im Landesvorstand gesprochen. Er werde nichts vorwegnehmen, was dann besprochen werde, antwortete Waldmül...

