Gesundheit : Weihnachtsmärkte beginnen in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zeit der Weihnachtsmärkte sind immer die umsatzstärksten Wochen in den Innenstädten. Ein nochmaliger corona-bedingter Verzicht wie im vergangenen Jahr wäre nur schwer zu kompensieren.

Rostock | Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie beginnen in Mecklenburg-Vorpommern am Montag die Weihnachtsmärkte. Die Städte haben in der angespannten Lage an ihren Planungen festgehalten und wollen ihren Gästen mit unterschiedlichen Hygienekonzepten eine möglichst unbeschwerte Weihnachtsatmosphäre bieten. In Rostock wurde jedoch das Hygienekonzept erweite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.